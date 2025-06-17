Ara eleman bulmakta zorlanıyoruz

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Faaliyet yürüttükleri iş alanlarında ara eleman bulmakta zorlandıklarını dile getiren Cemal Kalyoncu, şunları söyledi:

‘MASA BAŞI İŞLER TERCİH EDİLİYOR’

“Şu anda, emek yoğun işler için eleman bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Şantiyelerimize Özbekistan’dan vasıfsız eleman getiriyoruz. Kamyonlara şoför arıyoruz bulamayınca Vietnam’dan, Gürcistan’dan getiriyoruz. Suriyeliler bu tarz işlerde çalışıyorlardı ama onlar da geri dönmeye başladı. Baktığımızda gerçekten Türkiye’de iş var. Ancak insanlar rahat ve konforlu iş arıyor. Masa başı işler için istediğiniz kadar personel bulabiliyorsunuz. Mühendis istediğin kadar var. Ama emek yoğun alanlarda personel bulmak zor. Meslek işçilerini artırmak en doğrusu. Ara eleman yetiştirmek için meslek liselerini artırmak gerektiğine inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda atmakta olduğu adımlar var. İstanbul ve Ankara’da olmak üzere iki meslek lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğimiz var. Program yapıyoruz, öğrenci okutuyoruz ve onların da bu eğitim modeline taleplerinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bunun kapsamının genişletilmesi gerektiğini yani inşaat gibi tarım gibi alanlara da yayılması gerektiğini düşünüyorum.”

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