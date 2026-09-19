Aquaparkta korkunç ölüm! İşletme sahibi hakkında tazminat davası

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İnşaat işçisi evli ve 1 çocuk babası Mehmet Keleş, geçen yıl 31 Temmuz'da 2 kardeşi ve 2 kuzeniyle birlikte Çankaya Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan aquaparka eğlenmeye gitti. Mehmet Keleş, 12 metre yükseklikteki kaydıraktan kayarken 9'uncu metrede bilinmeyen bir nedenle durup ayağa kalkmak isterken arkasında gelen ağabeyi Özmen Keleş'in çarpmasıyla dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yaralanan Mehmet Keleş, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Keleş'in kaydıraktan düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyada yer aldı. Görüntüde Mehmet Keleş'in kaydırakta ayağa kalkmaya çalıştığı, bu sırada arkasından gelen ağabeyinin çarpmasıyla düştüğü görüldü. Bilirkişi raporunda görüntünün incelendiği, kaydırak üzerinde eğimli yüzeyde ayağa kalkan Mehmet Keleş'in ‘asli kusurlu’, kendisine çarpan ağabeyi Özmen Keleş ile işletme sahibi İ.Ö. ve kaydıraktan sorumlu personel B.H.G.'nin kusursuz olduğu belirtildi.



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Savcılık, bilirkişi raporu doğrultusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Aile karara itiraz etti. Ankara 12'nci Sulh Ceza Hakimliği, maddi gerçeğe ulaşmak ve şüpheye yer bırakmamak açısından etkin bir soruşturma yapılması gerektiğine hükmederek, işletme sahibi ve kaydırak sorumlusu açısından kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı. Hakimlik, alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulundan yeni bir rapor alınıp, tüm delillerin toplanmasını ve sonuca göre karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine dosya yeniden savcılığa gönderildi. Mehmet Keleş'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin savcılık soruşturması sürürken, aile, işletme sahibi İ.Ö. hakkında Ankara Tüketici Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

'KAYDIRAKTA YETERLİ SU OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMADI'

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Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, ceza soruşturmasında takipsizlik kararını itirazları üzerine kaldırıldığını söyleyerek, "Kaydırakta suyun yeterli olup olmadığı araştırılmamıştı. Bunun araştırılmasını istiyoruz. İşletmede herhangi bir yetkili olmadığını görüyoruz. Yani aşağıda durup 'Havuzdan düşüş tamamlandı, artık güvenli şekilde yeni bir kişi gönderebilirsin' diyebilecek bir çalışan yok. Aşağıda bir görevli olmalıydı. Soruşturma sürüyor. Bilirkişi incelemesini bekliyoruz hala. Takipsizlik kararı kaldırılalı aylar oldu ve biz savcımızla sürekli görüşüyoruz 'tekrar bir bilirkişi raporu alınması gerekiyor' diye. En önemlisi eksik incelemenin tamamlanması, bilirkişi raporunun alınması, bu rapor doğrultusunda iddianame hazırlansın diye bekliyoruz" dedi.



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Mehmet Keleş'in ağabeyi Özmen Keleş de (34) olay anını anlatarak, "Kardeşim Mehmet, yeğenlerim Mustafa ve Ahmet ile birlikteydik. Kaydırak yeni açıldığı için uzun kuyruk vardı, kayanlar peş peşe atlamaya başladı. Görevliler bizi uyarmadı, herkes atlıyordu. Ahmet kaydı, ardından kardeşim Mehmet kaydı. Ben kaymaya başladığımda Mehmet aniden önüme çıktı. Ona çarpıp çarpmadığımı hissetmedim. Havuza indiğimizde Mehmet'i yerde yaralı bulduk. Bizi yönlendiren bir görevli yoktu ve suyun akışı çok azdı. Herhangi bir sağlık görevlisi yoktu. İşletmeye bizim gibi eğlenmeye gelen bir hanımefendi, ‘Ben doktorum’ diyerek yardımcı oldu. Kardeşim arkasında bir kız çocuğu bıraktı. Kardeşimin eşi de o dönemde hamileydi, kardeşimin ölümünden sonra yaşadığı üzüntü nedeniyle bebeğini kaybetti, düşük yaptı. Bundan sonraki süreçte adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.



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