AP’ye: Tarihe kara leke

Bahçeli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama özetle şöyle:

“Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye husumetin alenileştiği, teröre ve terör örgütlerine yataklığın tescillendiği işbirlikçi bir yapıya dönüşmüştür. Bu haliyle insanlık değerleri çiğnenmiş, adalet ve hukuk değerleri çürümeye terk edilmiştir. Avrupa tarihin ters istikametindedir. Türk düşmanı bir Yunan milletvekilinin ay yıldızlı al bayrağımızı yırtmasından kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu yeni bir rezalet ve zillete sahne olmuştur. Maalesef ihanet taltif edilmiş, melanet kürsülere taşınmış, hakaret ve hıyanet alkışlanmıştır. Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur.

KANDİL AP’YE TAŞINMIŞ

Kandil Avrupa Parlamentosu’na taşınmıştır. Avrupa Birliği savunduğu ilkelerle bütünüyle ters düşmüş, Türkiye’ye karşı fiilen ve fikren nifak cephesi açmıştır.”