AP’ye mektup: O konferans utanç vesilesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 5-6 Şubat tarihlerindeki toplantılarına PKK elebaşlarının da davet edilmesine sert tepki gösterdi. AP Başkanı Davit Maria Sassoli’ye kınama mektubu gönderen Şentop, olayı “AP için utanç vesilesi” olarak niteledi. Şentop, mektubunda şöyle dedi:TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 5-6 Şubat tarihlerindeki toplantılarına PKK elebaşlarının da davet edilmesine sert tepki gösterdi. AP Başkanı Davit Maria Sassoli’ye kınama mektubu gönderen Şentop, olayı “AP için utanç vesilesi” olarak niteledi. Şentop, mektubunda şöyle dedi:“Üzülerek ifade etmek isterim ki, etkinlikte yaşanan gelişmeler terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir. Bu etkinlik, yaklaşık 40 yıldır on binlerce vatandaşını terör eylemlerine kurban vermiş Türk halkının yüreğinde ve vicdanında derin bir yara açmıştır. Etkinliğe izin veren AP, terör örgütü üyelerinin binalarına girmelerini yasaklayan AP Başkanlık Bürosu’nun 2 Ekim 2017 tarihli kararını ihlal ederek kendi kurallarıyla ters düşmüştür. Terörün dini, dili, ırkı yoktur. Terörün sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır. ”Çavuşoğlu: AP ikiyüzlüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AP’ye tepki göstererek şunları söyledi: “Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan biz yorulduk fakat bu ikiyüzlülüğü sergilemekten bazı Avrupa ülkeleri, AB ve AP yorulmadı. AB’nin terör listesinde olan bir terör örgütünün kırmızı bültenle aranan mensuplarının AP’de ağırlanmasını neyle izah edeceğiz? Bu kadar yalancılık, ikiyüzlülük güveni sarsıyor.”