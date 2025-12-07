×
Gündem Haberleri

APSCO tarihinde bir ilk! Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, konsey başkanlığına seçildi

APSCO tarihinde bir ilk Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, konsey başkanlığına seçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 18:51

Türkiye, uzay diplomasisi ve uluslararası uzay yönetişimi alanında tarihi bir başarıya daha imza attı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü’nün (APSCO) 19. Konsey Toplantısı’nda oybirliğiyle 2026–2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi. Bu karar, APSCO tarihinde ilk kez bir Türk temsilcinin konsey başkanlığına getirilmesi tarihi bir önem taşıyor.

Bangkok’ta gerçekleştirilen toplantıda alınan bu karar, Türkiye’nin bölgesel ve küresel uzay yönetişiminde üstlendiği etkin rolün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye, APSCO çatısı altında yürütülen teknik, diplomatik ve akademik çalışmalarda giderek artan bir şekilde söz sahibi konuma yükseliyor.

APSCO VE TÜRKİYE’NİN ARTAN STRATEJİK AĞIRLIĞI

APSCO; üye ülkeler arasında uzayın barışçıl kullanımını, kapasite geliştirmeyi, ortak uydu projelerini, eğitim programlarını ve teknik iş birliklerini teşvik eden çok taraflı bir uluslararası uzay kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Uzay Ajansı’nın aktif katılımı sayesinde Türkiye, son yıllarda bu platformda yürütülen ortak projelerde, insan kaynağı geliştirme programlarında ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.

Yusuf Kıraç’ın Konsey Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte, Türkiye’nin APSCO içerisindeki stratejik ağırlığının daha da güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ileri taşınması hedefleniyor.
Yusuf Kıraç, Uluslararası Astronotik Federasyonu’nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti. Sidney’de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında seçilen Kıraç, IAF yönetim yapısında görev alan ilk Türk temsilci olarak da bir ilke imza atmıştı.

TÜRKİYE’NİN UZAY DİPLOMASİSİ VİZYONU

APSCO Konsey Başkanlığı, IAF Başkan Yardımcılığı ve IAC 2026 Antalya ev sahipliği birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiği açıkça görülüyor. Bu üçlü yapı, Türkiye’nin yalnızca uzay teknolojileri geliştiren bir ülke değil, aynı zamanda küresel uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin bir aktörü hâline geldiğini ortaya koyuyor.

#Yusuf Kıraç#Türkiye Uzay Ajansı#APSCO

