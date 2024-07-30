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Apronda zamanla yarış

Güncelleme Tarihi:

#AJET#İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı#Pilot
Apronda zamanla yarış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

AJET’e ait, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Dalaman Havalimanı seferini gerçekleştiren VF-3126 sefer sayılı uçağın kalkışına kısa bir süre kala hamile bir yolcu aniden rahatsızlandı.

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Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle acilen park pozisyonuna sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule-pilot konuşmalarına yansıdı.

Pilot: Efendim 301 no’lu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza.

Kule: 301 numaradasınız mutabık mıyız?

Pilot: Mutabıkız bir ambulans talep edeceğiz.

Kule: Anlaşıldı iletiyoruz hemen.

Pilot: Teşekkürler

Kule: Koltuk numarasını öğrenebilir miyiz? Ön kapıya mı arka kapıya mı yakın?

Pilot: Efendim yolcumuz arka kapı tarafında bekliyor şu an.

Kule: Arka kapı anlaşıldı.

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#AJET#İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı#Pilot

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