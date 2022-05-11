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Apronda panik: Yolcuların telefonuna bu fotoğraf geldi

#İstanbul#Tel Aviv#Uçak
Apronda panik: Yolcuların telefonuna bu fotoğraf geldi

Anadolujet’in Tel Aviv-İstanbul seferini yapacak TK-7709 sefer sayılı 165 yolculu uçağı kalkış için pist başına ilerlemeye başladı.

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Bu sırada iddiaya göre uçakta bulunan bazı yolcuların cep telefonuna farklı havayoluna ait bir uçağın düştüğünü gösteren fotoğraf geldi. Yolcular durumu kabin ekibine söyledi. Kaptan pilot, Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçak, güvenlik nedeniyle park yerine geri döndürüldü. Uçağa güvenlik güçleri geldi. Uçak içerisinde yapılan kontrolde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Uçak 154 yolcusuyla dün saat 15.40’ta Ben Gurion Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Apronda panik: Yolcuların telefonuna bu fotoğraf geldi



İsrail basınında fotoğrafların Iphone telefonlara Apple’ın ‘AirDrop’ uygulamasından geldiği belirtildi. Fotoğrafların 2009’da Hollanda’da düşen THY uçağı ve 2013 yılında San Francisco’daki bir uçak kazasıyla ilgili olduğu aktarıldı.

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#İstanbul#Tel Aviv#Uçak

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