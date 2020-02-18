Apple şaşırttı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın cihazları Ankara'nın hava durumunu farklı bir biçimde göstermesi sosyal medyada alay konusu oldu. Ankara'daki hava durumu iPhone'ların hava durumu uygulamasında, meteoroloji verilerinden 5-10 derece daha yüksek görünüyor.
Apple marka telefonların hava durumu uygulamasında, Ankara'nın sıcaklık değerleri, Meteoroloji verilerine göre yüksek görünmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Meteoroloji`nin sitesinde yer alan verilere göre, Ankara`da sıcaklık 17.30 itibarıyla 9 derece.
Apple'ın hava durumu uygulamasındaki değerler ise 15-21 derece arasında değişiyor. Uygulamanın gösterdiği veriler sosyal medyada, "Apple Ankara`ya yazı getirdi" şeklinde yorumlandı. (Trthaber)
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