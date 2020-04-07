Aplikasyon nedir? Corona virüs aplikasyon uygulaması ne demek, ve nasıl indirilir?

Ülkemizde görülen corona virüsü ile ilgili tebdir ve önemler devam ediyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir aplikasyon sistemi geliştirildiğini ve bu uygulamanın 3 gün içinde hayata geçirileceğini söyledi. Peki, aplikasyon nedir? Aplikasyon uygulaması ne demek? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.

CORONA VİRÜSÜ APLİKASYON NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için Korona Virüs Bilim Kurulu ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası basın açıklaması düzenleyen Bakan Koca, salgında gelinen son noktanın altını çizerek değerlendirmelerde bulundu.Aplikasyon uygulamasına değinen Koca şunları söyledi;

Taramayı yoğun yaptığımız dönemde vaka sayısında oran bazlı düşüş oluyor. Vakalarımızı ve temasta olanları takip etmek ve vakaların özellikle izole olmalarını sağlamak için bir çalışma yaptık. Bu 3 operatör ve BTK’nın içinde olduğu bir tablo. Önümüzdeki 3 gün içinde devrede olacak. Bir aplikasyon geliştirildi.

Bu hastalarımız aplikasyonu indirmek zorundalar. Hem takip edilecek hem de durumlarını anlık görecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Evde izole olmasını hatırlatan bir sistemden bahsediyorum. Bununla ilgili açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. İnsanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da başarıya ulaşacağız. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar kazanmasını bekliyoruz. Herkes kurallara uysun, emin olun bu hasarı en aza indireceğiz”