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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Apartmanların arasındaki arazide çıkan ot yangını paniğe neden oldu

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Apartmanların arasındaki arazide çıkan ot yangını paniğe neden oldu
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HATAY'ın Antakya ilçesinde, apartmanların arasındaki boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle yükselen duman, paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı Adnan Menderes Caddesi üzerinde, apartmanların arasındaki boş arazide, henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgede yoğun dumana neden olan yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar söndürme çalışmalarını merakla izledi.

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