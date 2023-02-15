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Apartmanın yıkılmasına 'Mukadderat' demişti! Müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı

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#Deprem#Apartman#Adana
Apartmanın yıkılmasına Mukadderat demişti Müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 11:14

Adana'da depremde yıkılıp, onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün’ün, aynı binanın karşısındaki Alper Apartmanı’nın da müteahhidi olduğu ve buranın da ağır hasar aldığı için yıkılacağı öğrenildi. Bina sakinleri, evde kalan eşyalarını tehlikeye rağmen başka yere taşımaya çalıştı. Apartman müteahhidi Alpargün’e tepki gösteren bina sakini "Alırken bize güvence vermişti. ‘Depreme dayanaklı, burayı özel yaptım, Kendi oğlum ve ben oturacağım’ demişti" ifadelerini kullandı. Tutuklanan Alpargün, adliyeye sevk edilirken soru soran gazetecilere "Mukadderat" diye seslenmişti.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Adana’da yıkılan 12 binadan olan, enkazında onlarca kişinin can verdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, 13 Şubat’ta tutuklandı. Adliyeye sevki sırasında soru soran basın mensuplarına binasının yıkılmasının mukadderat olduğunu söyleyen Alpargün’ün, kentte yaptığı başka binalardan bazılarında da hasar olduğu öğrenildi.

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Yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı’nın karşısında bulunan ve müteahhidinin Hasan Alpargün olduğu öğrenilen Alper Apartmanı da depremde ağır hasar aldı. Yetkililer tarafından kontrollü yıkımı beklenen binanın sakinleri ise eşyalarını bırakıp, apartmanı boşaltmak zorunda kaldı. Bazı bina sakinleri ise tehlikeyi göze alarak evlerine girip, eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

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Apartmanın yıkılmasına Mukadderat demişti Müteahhidin diğer binası da ağır hasarlı


SATARKEN ‘DEPREME DAYANIKLI YAPTIM’ DEMİŞ

Evindeki eşyaları oğluyla beraber dışarı taşıyan Sevgi Bakan, depremde canlarının kurtulduğuna sevinemediklerini, çok sayıda tanıdıklarının öldüğünü söyledi. Apartman müteahhidi Alpargün’e tepki gösteren Bakan, “Alırken bize güvence vermişti. ‘Depreme dayanaklı, burayı özel yaptım, Kendi oğlum ve ben oturacağım’ demişti. Şimdi ise binasının yıkılmasına ‘Mukadderat’ diyor. Madem öyle kendi niye başka binadan ev alıp oturdu? Onun için niye mukadderat olmadı? Şimdi buradan eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Korka korka giriyoruz eve ama ne yapalım? Bu adam kaç bina yaptıysa hepsi hasarlı” diye konuştu. 

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Alper Apartmanı’nın 13’üncü katında oturan ve eşyalarını kurtarmaya çalışan Mert Sakıcı ise yaşadıkları için şükrettiklerini ama acı çektiklerini söyledi. Önemli olanın can olduğunu belirten Sakıcı, “Dostlarımızı, komşularımızı, evimizi, anılarımızı, yaşanmışlıklarımızı kaybettik” dedi.

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#Deprem#Apartman#Adana

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