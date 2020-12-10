Apartmanın otoparkında kan donduran olay! Sinir krizi geçirdiler
Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yunus Emre A. (27), evinin bulunduğu apartmanın otoparkında, tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Düztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yunus Emre A. sabah saatlerinde kısa süre önce aldığı tabancası ile evinin bulunduğu apartmanın otoparkına indi. Otoparkta, tabancayı başına ateşledi. Silah sesini duyan komşular, otoparka girdiğinde A.'yı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yunus Emre A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yakınları sinir krizi geçiren Yunus Emre A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin soruşturması sürüyor.
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