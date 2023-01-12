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Vahşet! Genç kadın evinin önünde defalarca bıçaklandı

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#Tuğçe Can#Eskişehir#Cinayet
Vahşet Genç kadın evinin önünde defalarca bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 14:38

Eskişehir’de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can (25), evinin olduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanda oturan Tuğçe Can, yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı özel huzurevine gitmek için evden çıktı. Can, apartman çıkışında kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Tuğçe Can’ı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan şüpheli, kaçtı.

Vahşet Genç kadın evinin önünde defalarca bıçaklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuğçe Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Tuğçe Can’ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Vahşet Genç kadın evinin önünde defalarca bıçaklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyle aldı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Vahşet Genç kadın evinin önünde defalarca bıçaklandı

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#Tuğçe Can#Eskişehir#Cinayet

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