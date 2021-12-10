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Apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulunmuştu! Mahalle sakinleri konuştu

#Bebek#Apartman#Bahçe
Apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulunmuştu Mahalle sakinleri konuştu

Bağcılar'da dün bir apartmanın arka bahçesinde bulunan yeni doğmuş bebek ile ilgili mahalle sakinleri konuştu. Büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Kısmet Kaçmaz "Atlayıp bahçeye geçmiş. Ben sabaha kadar uyuyamadım, bebeğin durumuna çok üzüldüm. Hangi anne nasıl bırakabilir çocuğunu?" diye konuştu. 

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Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Kışla Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda apartman sakinleri, binanın arka bahçesinden gelen ağlama seslerine doğru giderek yerde yeni doğmuş bebek gördü. Bebeğin üzerini battaniyeyle örttükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatta olduğunu belirleyerek ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıkları olayla ilgili konuştu.

Apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulunmuştu Mahalle sakinleri konuştu

“KEDİ SESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Bahçenin yanında bulunan apartmanda oturan Kısmet Kaçmaz yaşadığı üzüntüyü anlattı. Bebeğin sesini ilk olarak kedi sesi gibi duyduğunu ifade eden Kaçmaz, “Akşam saatlerinde yemek yapıyordum, kedi sesi olduğunu düşündüm. Kedi miyavlar gibi bir ses vardı. Camı açtım baktım ses kesildi. Sonra komşular haber verdi aşağı indik. Bahçeye girip doğum yapılmış çünkü kan vardı. Bırakıp gitmişler, bebek burada doğurulmuş. Muhtemelen atlayıp bahçeye geçmiş. Ben sabaha kadar uyuyamadım, bebeğin durumuna çok üzüldüm. Hangi anne nasıl bırakabilir çocuğunu? Hayvanlar bile yavrusunu bırakmıyor. Yarın o çocuk büyüdüğü zaman kendisini bahçede terk edilmiş olarak bilecek. Bu canilik başka bir şey değil. Ölüme terk ettik gitti bebeği" diye konuştu.

Apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulunmuştu Mahalle sakinleri konuştu

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“BURADA KEŞİF YAPMIŞ OLABİLİRLER"

Sokakta esnaf olan Yakup Bayram da gün içinde siyah renkli bir otomobilden inen kadının bahçeye giden yolda birkaç kez dolaştığını ifade ederek, “Benim dikkatimi çeken araç burada duruyordu. Bir bayan buradan arabaya doğru yürüdü. Ben servise gittim geldim o bayan bir kez daha buradan geçip arabaya gitti. Burada oturmayan biri. Olayı duyunca burada keşif yapmış olabilirler mi diye düşündüm" dedi. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Bebek#Apartman#Bahçe

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