Apartmanın altındaki oto galerideki yangında 2 can kaybı

Yangın, gece saatlerinde Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın altındaki oto galeride çıktı. Oto galeriden alevlerin yükselmesi sonucu binayı saran dumanları fark eden apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için merdivenli araçla çalışma başlattı. Evlerinde dumandan etkilenen 14 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan tahliye edilerek, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Söndürme çalışmasının ardından binada kontrol yapan ekipler, kaçmak için merdiven dairesine çıkıp, dumandan zehirlenerek ölen iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. İtfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.Öte yandan, polisin yangınla ilgili soruşturması da devam ediyor. (DHA)