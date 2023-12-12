Apartmanı bataklığa yapmışlar! 15 kişinin hayatını kaybettiği Hülya Apartmanı iddianamesinde çarpıcı detaylar

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan Hülya Apartmanı’nın enkazında 15 kişi can vermişti. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, binayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcılık, müteahhidin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Kamu görevlileri yönünden ise ayırma kararı vererek, dosyayı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi. İddianamede şüphelilere üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini yapmalarının yasaklanmasına karar verilmesi de istendi.

NETİCELERİNİ ÖNGÖRDÜLER

Şüphelilerin dönemin mevzuatına, inşaat tekniğine ve mesleklerinin gerektirdiği kurallara aykırı bir şekilde davranarak kusurlu olduklarının anlatıldığı iddianamede, “eylemlerin neticelerini öngördükleri, buna karşın şüphelilerin üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri” belirtildi. Bilirkişi raporunda da binanın yıkılmasının ana nedenleri özetle şöyle sıralandı:

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“Zemin ve asma katlarda ticari bölümlerin bulunması, yapının düşey taşıyıcı kolon ve perdelerin 1 tanesi hariç hepsinin tek doğrultuda olması ve bu durumun deprem anında oluşan yanal yüklere karşı dayanımı zayıflatması, asma katta yapılan projeye aykırı duvarın deprem esnasında yeterli kesme güvenliği bulunmayan kısa kolon mekanizmasına neden olması, 1.9 m derinliğinde su bulunması ve suya doygun çamurlu (muhtemelen bataklık) bir zemin üzerine inşa edilmesi ile sıvılaşma potansiyelin çok yüksek olduğu bu tür zeminlerin deprem esnasında mevcut yapının depreme dayanımını olumsuz yönde etkilemesi...”