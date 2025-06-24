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Apartmandan yayılan koku ekipleri alarma geçirdi! Gerçek çok başka çıktı

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#Apartmanda Koku#Koku Alarmı#Eskişehir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 12:25

Karaman’da 3 katlı bir apartmandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde kokunun kaynağının kanalizasyon hattından gelen lağım kokusu olduğu tespit edildi. Daha sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Yenimahalle 385. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri apartmana yayılan kötü kokudan dolayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmandan yayılan koku ekipleri alarma geçirdi Gerçek çok başka çıktı

Apartmanda yoğun şekilde hissedilen kokunun ceset kokusu olabileceği ihtimali üzerine ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek için apartmanda inceleme yapmaya başladı.

Apartmandan yayılan koku ekipleri alarma geçirdi Gerçek çok başka çıktı

Dairelerinde olmayan vatandaşlara ulaşan polis ekipleri yaptığı incelemelerde kokunun apartmandan gelmediğini belirledi. Yapılan kontrollerde kokunun kaynağının kanalizasyon hattından gelen lağım kokusu olduğu tespit edildi. Daha sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

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Apartmandan yayılan koku ekipleri alarma geçirdi Gerçek çok başka çıktı

Apartmandan yayılan koku ekipleri alarma geçirdi Gerçek çok başka çıktı

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#Apartmanda Koku#Koku Alarmı#Eskişehir

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