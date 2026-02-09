×
HABERLERGündem Haberleri

Apartmandaki pis kokunun kaynağını arıyorlardı! Kamera kayıtlarında iğrenç gerçek ortaya çıktı

Hatay'da asansör içerisinden gelen idrar kokusu üzerine harekete geçen apartman yönetimi kabin içerisine kamera taktırdı, yeniden asansörden idrar kokusu gelmesi üzerine kamera kayıtları izlendi ve kabin içerisine idrarını yapanın kargocu olduğu ortaya çıktı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan Delal Hanım Apartmanı sakinleri, asansör kabininden gelen idrar kokusu üzerine kabin içerisine kamera taktırıldı. Geçtiğimiz günlerde yeniden kabinden gelen idrar kokusunu fark eden apartman yönetimi kamera kayıtlarını izleyerek kokunun sebebini tespit etmek istedi. Yönetim tarafından 6 Şubat tarihinde izlenen kamera görüntülerinde; apartmanda yaşayan vatandaşlara kargo getiren kuryenin asansör içerisini idrarını yaptığını ve sigara içtiğini fark ettiler. Görüntüler üzerine harekete geçen apartman yönetimi durumu emniyetle paylaştı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından H.K. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıs hakkında kabahatler kanunundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

"1 BUÇUK AYDAN BERİDİR ARAŞTIRIYORDUK"

Asansör kabini içerisinden gelen idrar kokusunu yaklaşık 1 buçuk aydır araştırdıklarını ifade eden apartman yöneticisi "Olay bizim apartmanımızda gerçekleşti. Yaklaşık 1 buçuk aydan beridir bu idrar kokusunun sebebini araştırıyorduk. Daha önceden yeni idrar kokusu şikayeti olmuştu apartman sakinleri tarafından fakat asansör kabini içerisinde kamera olmadığı için tespit edememiştik. Geçen hafta kamera koyduk ve asansör kabini içerisine montajı gerçekleştirdik. Tesadüf tam 1 hafta sonra da bu mevzu gerçekleşti. Görüntüleri izlediğimize kişiyi apartman çevresindeki kameralardan ve asansör içerisindeki kameradan tespit ettik. Emniyete haber verdik ve emniyette araç plakasından kurye olduğu için kargo firması üzerinden kişinin kimliğini tespit etti. Kargoyu getirdiği kata çıkana kadar idrarını yapıyor" dedi.

"KATA ÇIKANA KADAR İDRARINI ASANSÖR KABİNİ İÇERİSİNE YAPMIŞ"

Asansör içerisine yerleştirilen kamerayla idrar kokusunun kaynağını tespit ettiklerini ifade eden apartman yöneticisi "Daha önceden kamera vardı fakat kabin içini gösteren yoktu, birkaç defa bu şikayet gerçekleşince biz kabin içine de bir kamera yerleştirdik. Hemen akabinde de bu olay gerçekleşince kamera işe yaramış oldu. Olay 6 Şubat günü saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Görüntüden gördüğümüz kadarıyla ikinci kata kargo getirmiş ve kata çıkana kadar idrarını asansör kabini içerisine yapmış. Şikayetimizi emniyet güçlerine yaptık onlar gerekeni yapacaklar. Kapının şifresini değiştirdik, kuryelere kapılar açılmayacak. Yemekle ilgili kargolar da aşağıdan kapıdan alınacak" ifadelerini kullandı.

