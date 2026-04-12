Apartmanda yangın dehşeti: 1 ölü

Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında engelli Arda Umut Balıkçı hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan ise yaralandı. Puyan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, inceleme başlattı.

'EVDEN DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI'

Efeler ilçesinde klima motorundan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çıkan yangında zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'yı kaybeden Zehra Puyan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aynı mahallede oturan Serpil Sarıçin, “Pazardan dönerken önce patlama sesi duyduk. Daha sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekipler gelip, yangına müdahale etti. Evde anne ile oğlu yaşıyordu" dedi.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.