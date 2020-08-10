MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriApartmanda panik yaratan koku
GeriGündem Apartmanda panik yaratan koku
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mert Taha VAROL/SİVAS (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 17:18,Son Güncelleme:

Apartmanda panik yaratan koku

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas'ta 7 katlı bir apartmanda temizlik yapan bir kadının kullandığı temizlik malzemesi paniğe neden oldu. Koku şikayeti üzerine binada inceleme yapan AFAD ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katında yaşayan ismi açıklanmayan bir kadının kullandığı temizlik malzemelerinin kokusu kısa sürede tüm binayı sardı.

Kokudan rahatsız olan komşular, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri maske takarak, cihazlarla binada gaz kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, binada oturanlar kısa süreli panik yaşadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle