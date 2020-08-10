Apartmanda panik yaratan koku

Olay, saat 14.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katında yaşayan ismi açıklanmayan bir kadının kullandığı temizlik malzemelerinin kokusu kısa sürede tüm binayı sardı.

Kokudan rahatsız olan komşular, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri maske takarak, cihazlarla binada gaz kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, binada oturanlar kısa süreli panik yaşadı.