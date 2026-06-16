Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

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Yangın, Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak üzerindeki kentsel dönüşümde olduğu için boşaltılan 4 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.



Vatandaşların bir kısmı sokağa çıkarak çalışmaları takip ederken, bazıları ise balkon ve pencerelerinden ekiplerin müdahalesini izledi.