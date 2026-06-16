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Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

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#Apartman#Yangın#ANTALYA
Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 05:31

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kentsel dönüşüm sürecindeki 4 katlı apartmanın 1’inci katında çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak üzerindeki kentsel dönüşümde olduğu için boşaltılan 4 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.

Vatandaşların bir kısmı sokağa çıkarak çalışmaları takip ederken, bazıları ise balkon ve pencerelerinden ekiplerin müdahalesini izledi.

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#Apartman#Yangın#ANTALYA

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