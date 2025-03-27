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Çok sayıda kişinin yaşadığı sitede can pazarı! Yöneticiden skandal hareket: Az kalsın hayatlarına mâl oluyordu

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Derince#Yangın
Çok sayıda kişinin yaşadığı sitede can pazarı Yöneticiden skandal hareket: Az kalsın hayatlarına mâl oluyordu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 13:35

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çok sayıda kişinin yaşadığı sitede meydana gelen yangında adeta can pazarı yaşandı. Site yöneticisinin yangın merdivenlerini kilitlemesi sebebiyle evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yangın, Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'ta bulunan Safir Konakları sitesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı sitenin en üst katında bulunan dairede yangın çıktı.

Çok sayıda kişinin yaşadığı sitede can pazarı Yöneticiden skandal hareket: Az kalsın hayatlarına mâl oluyordu

YANGIN MERDİVENLERİ KİLİTLİ: DIŞARI ÇIKAMADILAR

Yangın merdivenlerinin yönetici tarafından kilitlenmesi ve koridorlarda yoğun duman birikmesi sebebiyle bina sakinleri dışarıya çıkamadı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda kişinin yaşadığı sitede can pazarı Yöneticiden skandal hareket: Az kalsın hayatlarına mâl oluyordu

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman dolayısıyla içerde kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin sepetli merdiven yardımıyla içerde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, yangın ise söndürüldü.

Çok sayıda kişinin yaşadığı sitede can pazarı Yöneticiden skandal hareket: Az kalsın hayatlarına mâl oluyordu

Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Evi tamamen yanan daire sahibi Serkan Gür, "Evin içinde sadece derin dondurucu fişe takılıydı, yangın ondan çıkmış olabilir" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çok sayıda kişinin yaşadığı sitede can pazarı Yöneticiden skandal hareket: Az kalsın hayatlarına mâl oluyordu

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#Kocaeli#Derince#Yangın

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