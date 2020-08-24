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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Apartmanda asansör düştü, görevli yaralandı

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Apartmanda asansör düştü, görevli yaralandı
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ELAZIĞ'da, apartman görevlisi Ali Rıza Doğan, bindiği asansörün düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerindeki Çaydaçıra Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman görevlisi Ali Rıza Doğan'ın, 8'inci katta bindiği asansör hareket halindeyken kabini bir süre sonra bilinmeyen nedenle 1'inci kata düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince asansörün kabininden yaralı olarak çıkarılan Doğan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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