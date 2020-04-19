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Soner GÜLEZER/DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

Apartmana giren yarasa korkuttu

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Apartmana giren yarasa korkuttu
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, bir apartmanın merdiven boşluğuna giren yarasa korku yarattı. Binada yaşayanlar yarasanın binadan çıkmasını sağladı. 

Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı 169 Sokak’ta bulunan bir apartmanın merdiven boşluğuna yarasa girdi. Binada temizlik yapıldığı sırada tavana asılı olan yarasayı gören bina sakinleri korktu. Binanın giriş katında tavana asılı olan yarasanın dışarı çıkması için üzerine bez atıldı. Yarasanın uçarak binanın dışına çıkmasıyla rahat nefes alındı. 

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