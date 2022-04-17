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Apartmana dadandı, kâbusları oldu

#İstanbul#Sultangazi#Hırsız
Apartmana dadandı, kâbusları oldu

İstanbul Sultangazi'de bir apartmana dadanan hırsız, çok sayıda ayakkabı çaldı. Apartman sakinlerini bezdiren hırsız, kimi zaman kız arkadaşıyla apartmana geldi, kimi zaman da beğendiği ayakkabıyı giydi. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sultançiftliği Mahallesi'nde son aylarda farklı gün ve tarihlerde bir apartmana dadanan bisikletli hırsız, bina sakinlerini bezdirdi. Bisikletiyle apartmana gelen kişi, çok sayıda ayakkabı çalarken, kimi zaman da beğendiği ayakkabıları giyerek apartmandan ayrıldı. Bir başka gün ise kız arkadaşıyla apartmana gelen hırsızın rahata tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Apartmana dadandı, kâbusları oldu

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletiyle apartmana gelen bir görüntüde hırsızın yanında kız arkadaşının olduğu görülürken, bir başka görüntüde ise tüm katları tek tek dolaştığı, bir dairenin önündeki ayakkabılardan birini beğendiği ve kendi ayakkabılarını çıkararak beğendiği ayakkabıyı giydiği, daha sonra apartmandan bisikletiyle ayrıldığı görülüyor.

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Apartmana dadandı, kâbusları oldu

 

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#İstanbul#Sultangazi#Hırsız

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