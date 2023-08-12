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Apartman yöneticisi komşusunu bıçakladı

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#TEKİRDAĞ#Çorlu#Hakan Ağyar
Apartman yöneticisi komşusunu bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde dün bir apartmanda yönetici olan Hakan Ağyar ile binada oturan A.Ç. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında yönetici Ağyar, üzerindeki bıçakla A.Ç.’yi sırt ve karın bölgesinden yaraladı. Oğlu A.Ç.’yi korumaya çalışan anne H.Ç. de aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Ç.’nin hayati tehlikesi bulunuyor. Polis tarafından gözaltına alınan Hakan Ağyar’ın ifadesinde, daha önce A.Ç.’nin kendisini bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ağyar, çıkarıldığı hakimlikte, ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. 

 

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#TEKİRDAĞ#Çorlu#Hakan Ağyar

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