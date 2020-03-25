MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriApartman sakinleri virüs tedbiri aldı... Kapıya bu notu bıraktılar
GeriGündem Apartman sakinleri virüs tedbiri aldı... Kapıya bu notu bıraktılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

Apartman sakinleri virüs tedbiri aldı... Kapıya bu notu bıraktılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Apartman sakinleri virüs tedbiri aldı... Kapıya bu notu bıraktılar
Abone Olgoogle-news

İstanbul Sultangazi'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alan apartman sakinleri, apartmanın giriş kapısına "Virüs nedeniyle misafir kabul etmiyoruz. Evde kal" yazısı astı.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Sultangazi'de bulunan bir apartmanın sakinleri, alınan tedbirlere destek olmak ve kendilerini koronovirüsten korumak için misafir kabul etmeme kararı aldı.

Bu kararı da binanın giriş kapısına asılan "Virüs nedeniyle misafir kabul etmiyoruz. Evde Kal" yazısı ile duyurdular. 

"YAZIYI OKUMALARINA RAĞMEN GELENLER VAR"

Virüsten korktuklarını belirten bina sakinlerinden Zekine Güven, misafirliğe gelenlerin dikkatini çekmek amacıyla yazıyı astıklarını söyledi. Güven, "Evet virüsten dolayı korkuyoruz.

Evde iki tane yaşlımız var. O yüzden misafir kabul etmediğimiz yazıyı kapıya astık.

Kendi sağlığımız için astık. Misafirler de dinlemiyor. O yazıyı okuyor ama yine de geliyor. Kendi akrabamız olan misafirleri mecbur alıyoruz" dedi. 

Bir başka bina sakini de "Misafir kabul etmiyoruz. Kayınımın kızı asmış o yazıyı. Bizde iki tane yaşlı olduğu için misafir kabul etmiyoruz" diye konuştu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle