×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı! Saldırganların üzerine balkondan saksı attı... 5 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Bıçaklı Saldırı#Gözaltı
Apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı Saldırganların üzerine balkondan saksı attı... 5 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 10:50

İstanbul Sultangazi'de sokaktaki bir apartmanın önünde bekleyen 2 çocuk, 4 kişilik grubun bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Kavgada C.Ş. (18) bıçak ve satır darbeleriyle yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karıştığı tespit edilen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, 16 Şubat akşam saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir apartmanın kapısının önünde bekleyen 2 çocuğa, henüz bilinmeyen nedenle 4 kişilik grup saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada bıçak ve satır kullanıldı. Çocuklardan biri kaçarken diğeri elleriyle kendini korumaya çalıştı. Sesleri duyup balkona çıkan bir kadın, kavgayı ayırmak için balkondaki saksıyı saldırganların üzerine attı.

Apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı Saldırganların üzerine balkondan saksı attı... 5 şüpheli gözaltında

Saldırganların olay yerinden kaçmasıyla son bulan kavgada C.Ş.'nin bıçak ve satır darbeleriyle yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBursa merkezli 3 ilde eş zamanlı şafak baskını Camdan uyuşturucuyu böyle attıBursa merkezli 3 ilde eş zamanlı şafak baskını! Camdan uyuşturucuyu böyle attıHaberi görüntüle

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, C.Ş.'nin S.S. (15) ile arkadaşlık yaptığı, olay günü S.S.'nin abisi Z.E.S. ile yanında bulunan 3 arkadaşı tarafından bıçak ve satırla darbedildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile S.S., dün gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı Saldırganların üzerine balkondan saksı attı... 5 şüpheli gözaltında

"ELLERİNDE SATIR VEYA BIÇAK VARDI"

Çevre sakini Musa Çakır, "Sesi duydum. Beş kişi, bir kişiyi dövüyordu. Ellerinde satır veya bıçak vardı. Satırı gördük. Bayan saksıyı atınca aşağıya kaçmaya başladılar. Polisi aradım. Çocuğu dövenler ellerinde satır veya bıçakla geri geldiler. Saksı olmasaydı çocuğu linç edeceklerdi" dedi.

Apartman önünde bekleyen 2 çocuğa bıçaklı saldırı Saldırganların üzerine balkondan saksı attı... 5 şüpheli gözaltında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi#Bıçaklı Saldırı#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!