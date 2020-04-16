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DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı

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Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı
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Kayseri'de, apartman görevlisinin Corona Virüsü testinin pozitif çıkması üzerine sitedeki 3 bina karantinaya alındı.

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Vezirler Caddesi'nde 6 bloklu Pınar Sitesi'nin A, B, C blokları apartman görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan bina görevlisinin koronavirüs testli pozitif çıktı.

Apartman görevlisinin testi pozitif çıktı, 3 bina karantinaya alındı

Bunun üzerine sitenin 11'er katlı üç bloğu karantina altına alındı. 66 ailenin yaşadığı siteye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ekipleri binaların kapılarına şerit çekerek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binalarda yaşayanların koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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