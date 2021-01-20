‘Apartman görevlisinin güneş görmeye hakkı yok mu?’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükçekmece’deki Sefaköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Bölge Apartman Görevlileri Buluşması’na katıldı. Ülkedeki her evde huzur olması gerektiğini ve bunun da sosyal devlet anlayışıyla gerçekleşeceğini belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

SİYASET SİZİ GÖRMEDİ

“Sosyal devlet fakirin, fukaranın yanında duran devlettir, rantiyecinin, tefecinin yanında duran devlet değildir. 1 milyonu aşkın taşeron işçi vardı. Hiçbir sosyal güvenceleri yoktu doğru düzgün. Onlara önce örgütlenin dedim. Mücadele ettik. 1 milyona yakını kadrosunu aldı. Emekliler geçinemiyordu. 2 maaş ikramiye verin, hiç değilse bayramlarda torunlarına harçlık versinler dedik.

(Apartman görevlileri) Nasıl yaşıyor bu insanlar? Bu insanların güneş, ağaç, kuş görmeye hakkı yok mu? Hakları var. O zaman neden bu haklarını teslim etmiyoruz. Siyaset kurumu sizi görmedi zaten. Görmek istemedi. Ama ben politikacı olarak oy veren, vermeyen herkesin sorununa talip olmak zorundayım. Yeni bir siyaset anlayışı bu. Ahlaklı bir siyaset anlayışı. Vicdan denilen bir şey var.

Apartman görevlileri, sorununuz var mı. Elbette var. Örgütlenin. Bakın sayınıza Türkiye genelinde en az 1 milyon kişisiniz. 1 milyon kişi bir araya gelip ses çıkardığınızda Türkiye’yi sallarsınız. Bir araya gelin. Dernek kurun örgütlenin. Temsilcilerinizi seçin. Her yerde sözcünüz olacağım. Gerekirse sizin sözcünüzü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grupta kürsüye çıkaracağım. Herkes dinlesin. Sorunu yaşayan sizsiniz.

HEPSİNE İŞ BULDUK

İzmir’de bir deprem yaşadık. Gittim İzmir’e. İlk toplantıyı apartman görevlileriyle yaptım. Kardeşim evleri yıkıldı. Bu insanların gidecek yeri yok. Herkes taşınmış bir yere. Bu insanların evleri yok. İşlerinden de oldular. Evi yıkılan, apartmanı yıkılıp işsiz kalan bütün apartman görevlilerine iş bulduk.

Belediye başkanı arkadaşlarımdan bir kısmı burada. Sayın Ekrem (İmamoğlu) başkanla da görüşeceğim. Kaldığınız yerler iyi yerler değil. Nem var, sağlıklı koşullarda değilsiniz çoğu zaman. Çocuklar iyi koşullarda beslenemiyor. Yatamıyor, okuyamıyor. Sorunlar var, bunların aşılması lazım.

ANKARA’DAKİ KARDEŞİNİZ

Hepinize saygı duyuyorum. Neden biliyor musunuz, alın teri döküyorsunuz. Aldığınız her kuruş ananızın ak sütü kadar helaldir çünkü. Evinizi su basıyor, nemli ama o koşullarda bile bir sakinin gidip ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Onlar da size minnet borçlu. Evet bütün apartman görevlileri benim kardeşim ve ben de onların sözcüsü olmaktan onur duyuyorum.”



Kılıçdaroğlu program sonrası binada bulunan Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’ne ait el işi sanatları sergisini gezdi.