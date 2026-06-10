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Apartman dairesinden koptu, yolda yürüyen kadının başına düştü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Sineklik#Kaza
Apartman dairesinden koptu, yolda yürüyen kadının başına düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 09:25

Adana’da yolda yürürken başına apartman dairesinin penceresinden sökülen sinekliğin düştüğü kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Apartman dairesinin penceresinden bilinmeyen nedenle sökülen sineklik, rüzgarın etkisiyle yolda yürüyen kadının başına düştü.

Apartman dairesinden koptu, yolda yürüyen kadının başına düştü

Yaralanıp yüzüstü yere düşen kadına, yanında yürüdüğü arkadaşı ile çevredeki bir kişi müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Apartman dairesinden koptu, yolda yürüyen kadının başına düştü

Yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Apartman dairesinden koptu, yolda yürüyen kadının başına düştü

 

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#Adana#Sineklik#Kaza

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