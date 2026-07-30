Apartman dairesinden kötü koku yayılıyordu: Ekipler eve girince korkunç gerçek ortaya çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yunusemre ilçesine bağlı Aynı Ali Mahallesi 3502 Sokak'taki, Ercüment Kınacı'nın yalnız yaşadığı apartman dairesinden çevreye ağır kokular yayılması üzerine mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dün saat 19.30 sıralarında eve giren polis ve sağlık ekipleri, emekli çarşı-mahalle bekçisi olan Kınacı'yı yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ercüment Kınacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulmuş olması ve yanında kan izleri bulunması nedeniyle ölümü şüpheli bulunan Kınacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haberin Devamı

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.