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Apartman dairesinden kötü koku yayılıyordu: Ekipler eve girince korkunç gerçek ortaya çıktı

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#Manisa#Manisa Haberleri#Ercüment Kınacı
Apartman dairesinden kötü koku yayılıyordu: Ekipler eve girince korkunç gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 15:42

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yalnız yaşayan emekli çarşı-mahalle bekçisi Ercüment Kınacı (65), gelen kokular üzerine girilen evinde ölü bulundu. Vücut bütünlüğü bozulduğu belirtilen Kınacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Yunusemre ilçesine bağlı Aynı Ali Mahallesi 3502 Sokak'taki, Ercüment Kınacı'nın yalnız yaşadığı apartman dairesinden çevreye ağır kokular yayılması üzerine mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dün saat 19.30 sıralarında eve giren polis ve sağlık ekipleri, emekli çarşı-mahalle bekçisi olan Kınacı'yı yerde hareketsiz halde buldu.

Apartman dairesinden kötü koku yayılıyordu: Ekipler eve girince korkunç gerçek ortaya çıktı

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ercüment Kınacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulmuş olması ve yanında kan izleri bulunması nedeniyle ölümü şüpheli bulunan Kınacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Apartman dairesinden kötü koku yayılıyordu: Ekipler eve girince korkunç gerçek ortaya çıktı

 

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#Manisa#Manisa Haberleri#Ercüment Kınacı

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