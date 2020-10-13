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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Apartman boşluğuna düşen köpeği, itfaiyeciler kurtardı

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Apartman boşluğuna düşen köpeği, itfaiyeciler kurtardı
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İZMİT'te, apartman boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

Apartman boşluğuna düşen köpeği, itfaiyeciler kurtardı
Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesindeki esnaf, apartman boşluğundan köpek sesi geldiğini duyarak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeğin apartman boşluğuna düştüğünü fark ederek, çalışma başlattı. Bölgedekilerden izin alınarak duvar, itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. 10 dakikalık çalışmanın ardından apartman boşluğunda sıkışan köpek kurtarıldı. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek, beslendikten sonra sokağa bırakıldı.

 

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