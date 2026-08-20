Apartman bahçesinde dehşet: Tartıştığı kadını tekme ve yumruklarla darbetti

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Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, apartman bahçesinde tartıştığı kadını darbetti. Şüpheli, elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp, tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Yere düşen kadını döven şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer yandan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.