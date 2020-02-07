AP kendi kuralını tanımadı

TERÖRLE mücadele konusunda Türkiye’nin en fazla eleştirdiği Avrupa kurumlarının başında gelen Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 16’ncısı düzenlenen ‘Kürt konferansı’, bu kurumun kendi kurallarını çiğnediğini gözler önüne serdi. Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar gibi terör örgütü PKK’nın Avrupa yapısında yer alan isimlerin ve bu örgütün Suriye’deki uzantılarından temsilcilerin katıldığı konferans, AP Başkanlık Bürosu tarafından 2017’de alınan kararın bir kez daha ihlal edildiğini gösterdi.

TERÖRİSTLERE ÖVGÜ

AP’de PKK’ya verdiği destekle tanınan Birleşik Sol Grup himayesinde düzenlenen, “Avrupa Birliği, Türkiye, Ortadoğu ve Kürtler” başlıklı iki günlük konferans, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Türkiye karşıtlığının tavan yaptığı, terör örgütleriyle uzantılarının övüldüğü bir platforma dönüştü. Bu ortamın oluşmasında AP’nin yaklaşımı etkili oluyor.

Dönemin AP Başkanı Antonio Tajani, AP üyelerine gönderdiği genelgeyle Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan tüm kişi, grup ve yapıların AP’ye erişimine yasak getirilmesini istemişti. Bu karar bağlamında AP üyelerinin ve siyasi gruplarının AB listesindeki grup ve yapıları temsil eden kişileri davet etmemesi ya da AP binalarına girişlerini kolaylaştırmaması talep edildi. Bu tür kişi, grup ve yapıların görsel yolla veya AP binaları içindeki diğer etkinliklerle tanıtımının yapılamayacağı da belirtildi.

AP’nin kararında sadece örgütlere atıf olması ancak bu örgütlerle bağlantıları bilinen isimlere doğrudan atıf yapılmaması boşluk yaratıyor. Bunun nedeni ise PKK ve uzantılarına, DHKP-C ya da diğer terör örgütlerine üye kişilerin AP binalarına bu örgütlerin adını kullanarak değil, listede yer almayan, ilgili örgütlerle bağlantısı bilinse de kâğıt üstünde yasal olan dernek, kurum ya da kuruluşları temsilen girmeleri. AP, görseller konusunda ise eskiye oranla biraz daha duyarlı davranıyor. Bunda 2016’da düzenlenen bir sergide terör örgütü görsellerine yer verilmesine Türkiye’nin çok sert tepki göstermesi etkili oldu.

BELÇİKA KARARI ETKİSİ

Belçika Yargıtayı’nın geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın Avrupa sorumlularının da aralarında bulunduğu 36 kişinin terörle mücadele yasaları çerçevesinde yargılanamayacağı yönündeki kararı AP’de bu örgüte ve üyelerine destek veren isimlerin ellerini güçlendirdi. Konferansta memnuniyetle karşılanan bu kararın önümüzdeki dönemde PKK’nın AB’nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik taleplerde artışa da neden olması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI: TERÖR EYLEMLERİNE ORTAK OLURSUNUZ

ADALET Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda Kürt konferansı düzenlenmesine sert tepki gösterdi. “Avrupa Parlamentosu’nu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk Adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz” denilen açıklama özetle şöyle: “Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır. 40 binden fazla vatandaşın ölümüne sebep olan PKK’ya açık destek mahiyetindeki bu gelişmelerin, geçmişte gerçekleşen terör eylemlerinden doğan sorumluluğa da ortak olmak anlamına geleceği açıktır. Bu nedenle AP platformunun PKK sözcülüğüne zemin haline gelmesini son derece endişe verici buluyoruz.”

ALTUN: ARTIK YETER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan İngilizce yaptığı paylaşımda özetle şunları kaydetti: “Avrupa yıllardır PKK’nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek PKK/YPG’li teröristleri Avrupa Parlamentosu’nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa, ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz? Avrupa çifte standartlarını bırakmalı ve gerçekten ortak bölgesel güvenliği önemsediğini göstermelidir. Artık yeter!” (ANKARA)