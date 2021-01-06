AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ertelendi - AÖL kayıt yenileme tarihleri için açıklama
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavlarının ertelenmesi ardından kayıt yenileme işlemleri için de erteleme kararı verildi. Takvime göre,4 Ocak’ta başlayacak olan AÖL kayıt ve yenileme süreci 31 Ocak 2021'e kadar devam edecekti. Peki, AÖL kayıt yenileme için yeni bir tarih bilgisi verildi mi? İşte AÖL kayıt yenileme için yapılan açıklama...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi. AÖL sınavlarının ardından bir erteleme kararı da yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci için alındı. Ocak ayı içerisinde tamamlanması beklenen AÖL kayıt yenileme için yeni tarihler belirlenecek.
MEB'TEN KAYIT YENİLEME DUYURUSU
MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
“2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!” denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle