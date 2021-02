AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB'den duyuru geldi

AÖL sınavları için tarih detayları belli oldu. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25.02.2021 (saat 09.30’dan) - 01.03.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacak. Sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde olacak;

1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.



2. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.



3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.



4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.



5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.



6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.



7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.



8. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.



9. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.



10.Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

11.Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.



12.Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.



13.Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.



14.Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.



15.Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.



16. Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.



17.Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın

kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.



18.Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.



19.Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır.



Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.



20.Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav ekranında öğrencileri tanımlayacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde öğrenciler hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.



21.Yetersizliği olan (engelli) öğrencilere yönelik aşağıdaki esaslara uyulur;



* Sınav sırasında, öğrencilerin karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı sınava kısa süreli ara vermesi gereken durumlarda kolaylık sağlanacaktır. Öğrencilere ek süre verilmeyecektir.



* Görme engelli öğrencilerin, ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınavdan 7 (yedi) gün önce başvurarak “okuyucu/kodlayıcı” talebinde bulunması durumunda bu öğrencilere halk eğitim merkezlerinde sınav tarihleri arasında uygun günlerde sınava alınmaları sağlanacaktır.



22.Öğrenciye bağlı olmayan internet kesintilerinden kaynaklı sınavdan düşmelerde ve sınav sisteminden kaynaklı teknik sebeplerle öğrencinin sınavı tamamlayamadığının tespit edilmesi hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir.



23.Sınav sırasında internet ağının bölge/ülke genelini de etkileyecek şekilde saldırıya uğraması ya da onarımının ve etkilerin kısa sürede giderilemediği arıza durumlarının, tespit edilmesi (yurt dışı için yurt dışı eğitim müşavirliği/ataşeliğince) hâlinde Merkez Sınav Kurulu kararı ile telafi sınavı yapılabilecektir.

24.Öğrenciler, kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri sorumlu olacaklardır. Belirtilen durumlar nedeniyle sınav anında sorun yaşayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmayacak, bu öğrenciler sınava girmedi sayılacaklardır.



25.Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.



26.Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü öğrenciler online sınav uygulamasına alınmayacaktır. HBÖGM tarafından tutuklu ve hükümlü öğrencilerin online sınav uygulamasına giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Online sınav uygulamasına katıldığı tespit edilen tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler için sınav, HBÖGM tarafından öğrencilere ait hazırlanan bilgilerin ÖDSGM’ye bildirilmesi hâlinde yıl

içinde yüz yüze yapılacak sınav tarihlerinde gerçekleştirilecektir.



27.Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.



28.Sınav uygulamasında yer alacak sorulara ilişkin ders adı, ders kodu bilgileri Ek-1 “Ders Detayları Tablosu”nda belirtilmiştir.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.



2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.



3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.



4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.