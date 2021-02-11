AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri yaklaşıyor!

2021 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri için beklenen açıklama MEB'de gelen açıklama ile kesinleşti. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim Liselerinde okuyan öğrencileri ilgilendiren söz konusu sınavlar takvime göre, 25 Şubat'ta yapılacak. Aralık ayında yapılması planlanan ancak şubat ayına alınan söz konusu sınav, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Sonuçlar ise daha sonra MEB tarafından açıklanacak.

BAKAN SELÇUK'TAN SINAV AÇIKLAMASI

'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.