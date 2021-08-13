AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav tarihi ve kayıt yenileme detayları

AÖL ek sınav tarihleri sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak konusu oldu. Daha önceki sınavlar gibi AÖL ek sınavları da çevrimiçi ortamda yani online olarak yapılacak. İşte, Açık Lise ek sınavlarında son durum...

AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

Ek sınavlar 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

AÖL EK SINAV KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL ek sınav kayıt yenileme işlemleri; 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Öğrencilerin ek sınav kayıt yenileme işlemleri kapsamında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmekte.

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