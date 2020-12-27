AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınavları için MEB'den açıklama

AÖL'ün yurt dışı eğitim programlarında, açık lise eğitimlerine devam eden öğrenciler için online sınav tarihleri belli oldu. Kurumun açıklamasına göre yurtdışı öğrencileri 26-27 Aralık'ta online sınava katılım sağlayacak. Bu gelişmenin ardından, AÖL Türkiye öğrencileri, kendi sınavlarının akıbetine odaklandı. İşte, açık lise sınavlarında son gelişmeler...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi. Henüz yurt içinde ne zaman sınav yapılacağı ise açıklanmadı.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SINAVA KİMLER GİRECEK?

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.

Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.

Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.