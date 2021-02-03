AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri açıklandı

2021 AÖL sınav tarihli adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İkinci dönem yaklaşırken ertelenen söz konusu sınavların tarihi öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. MEB'in açıkladığı takvime göre AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta, ikinci dönem sınavları, 25 Mart’ta çevrim içi (online) yapılacak. Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleşecek olan sınavın sonuçları değerlendirme sonrası ilan edilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN SINAV AÇIKLAMASI

'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.