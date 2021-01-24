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Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihi

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AÖL sınavı ne zaman yapılacak? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihi
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AÖL sınav tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Kurum tarafından yapılan açıklamada AÖL sınavlarının online yapılacağı da duyuruldu. İşte AÖL sınav tarihi

AÖL sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖL sınav tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, online (çevrimiçi) olarak  25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak.

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim lisesi sınavları Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Sınav 25 Şubat tarihinde yapılacak. İşte kurum tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak  25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 

AÖL sınavı ne zaman yapılacak İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihi

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından  online olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilir.

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır. 

Online(çevrimiçi) sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitesinden paylaşılacaktır.

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