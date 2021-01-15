AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerinde

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacaktı. MEB tarafından yapılan açıklamada sınavların ertelendiği ve sınav tarihlerinin belirlenerek en kısa sürede paylaşılacağı duyuruldu.

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim lisesi sınavları Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Kurum tarafından henüz sınavların yapılacağı yeni tarihler duyurulmadı.

Kurum tarafından 26-27 Aralık’ta düzenlenen sınavlar ile ilgili, ‘Yurtdışı programına kayıtlı öğrencilerimizin pandemi nedeniyle yapılamayan 2019-2. dönem sınavları 26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılmıştır. Online olarak yapılan bu sınavlara sadece yurtdışı programına kayıtlı öğrencilerimiz girmiştir. Türkiye programına kayıtlı öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam etmektedir. Sınav tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır.’ açıklaması yapıldı.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ İÇİN ERTELEME AÇIKLAMASI

MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ denildi. Henüz tarihler belli olmadı.