AÖL sınavı ne zaman? İşte açık lise 1. dönem sınav takvimi!

Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağı, çok sayıda öğrenci tarafından merak ediliyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler bu kez 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.