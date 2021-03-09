AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Online olarak gerçekleşmişti

AÖL sınav sonuçları, MEB tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖL sınav sonuçları sonrasında öğrenciler, durumlarını bir kez daha gözden geçirebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirme süreci devam eden AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilen detaylı bilgiler

AÖL sınav sonuçları için beklenti sürüyor. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem online sınavları 25 Şubat ile 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak sonuçlar için henüz tarih belli olmadı. İşte, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hakkında detaylı bilgiler

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınav tarihleri; 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleşti.

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 1 Mart'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor.

MEB'DEN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."