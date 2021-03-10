AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.
AÖL sonuçları belli oldu, puanlamalar öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarına bilgi yönetim sistemi üzerinden ve AÖL mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Twitter hesabından, "Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı Öğrencilerimiz, sonuçlara okulların internet sayfalarından ve linkten ulaşabilecek." açıklamasını yaptı.