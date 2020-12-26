Açık Öğretim Lisesi sınavına kimler girecek? MEB'den AÖL online sınav açıklaması

AÖL online sınav girişi, sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 26 Aralık ve 27 Aralık’ta yapılıyor. Adayların online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylamaları gerekiyor. Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder. İşte sınava girecek olanların tamamı ve giriş ekranı

SINAVA KİMLER GİRECEK?

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.

Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.

Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.

AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.

Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır. İşte sınavda uyulacak kurallar:

T.C. Kimlik Numara ve şifreniz ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak sınava katılınız,