Açık Öğretim Lisesi sınavına kimler girecek? MEB'den AÖL online sınav açıklaması
AÖL online sınav giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. MEB tarafından yapılan açıklamada 26 Aralık Cumartesi ve 27 Aralık Pazar günleri yapılan sınava kimlerin katılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.
AÖL online sınav girişi, sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 26 Aralık ve 27 Aralık’ta yapılıyor. Adayların online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylamaları gerekiyor. Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder. İşte sınava girecek olanların tamamı ve giriş ekranı
SINAVA KİMLER GİRECEK?
Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.
Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.
Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yurt içi sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılmış olan öğrenciler online sınava katılamayacaklardır.
Sınav ücreti, AÖK kayıt işlemleri için adaylar tarafından ödenen ücretler dâhilinde olacaktır. Adaylar ayrıca bir sınav ücreti ödemeyeceklerdir.
AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online sınava katılacaklardır.
Adaylar, online sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklardır. İşte sınavda uyulacak kurallar:
T.C. Kimlik Numara ve şifreniz ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak sınava katılınız,
- Online sınav sistemine girişte yer alacak gizlilik taahhütnamesini onaylayınız,
- Her bir oturumda kendinize atanan derslerden oluşan testleri, her ders için ayrı olarak uygulanacak 25 dk. süre içerisinde tamamlayınız.
- Sınavdaki her bir oturumu ayrılan süre içerisinde ara verilmeksizin tamamlamanız gerektiğinden bilgisayar şarjının bitmesi vb. önlenebilir durumlar için sınav oturumu öncesinde gerekli önlemleri alınız.
- Sınava başlamadan önce sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışındaki tüm uygulamaları kapatınız.
- Sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapmayınız.
- Sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayınız.
- Sınav sistemine erişilen bilgisayar monitörünün tam karşısına oturunuz, sınav süresince mümkün mertebe sınavın takip edildiği monitörün dışına bakmayınız.
- Sınav sırasında herhangi bir şekilde ekran başından ayrılmayınız.
- Sınav sistemi ekranında herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayınız.
- Sınav sistemi ekranı dışına çıkmanız durumunda sınavınız sonlandırılarak geçersiz sayılacağından, sınav ekranı dışına çıkmayınız.
- Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında her türlü paylaşımı yasak olduğundan sınav soru ve cevaplarına ilişkin herhangi bir paylaşım yapmayınız.
- Kullanacağınız masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantınız ve bunların ayarlarına ilişkin sorumluluk size ait olduğundan herhangi bir sorun yaşamamanız için sınav öncesinde gerekli önlemleri alınız.
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