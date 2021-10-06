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AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021 AÖL kayıt tarihleri

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AÖL kayıtları ne zaman bitiyor 2021 AÖL kayıt tarihleri

2021 AÖL kayıtları için yeni bir açıklama geldi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak olan 2021 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başvurusu ile kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamayacak. İşte, Açık Lise kayıt takviminde son durum...

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Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021–2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme süresi uzatıldı. Henüz kayıt işlemi için gerekli başvuruyu yapmayan binlerce aday ise MEB'in belirlediği son tarihi sorguluyor. Öte yandan Açık Lise sınav takvimi de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Lise sınavları ne zaman?

KAYIT İŞLEMLERİ 15 EKİM'DE SONA ERECEK

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı. İşte kurum tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

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