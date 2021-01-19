AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihi açıklandı

AÖL sınav tarihi belli oldu. Ertelenen sınavlar 25 Şubat tarihinde yapılacak. Sınavlar online olarak düzenlenecek. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girebilecekler. 1.dönem sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. dönem sınavları için kayıt işlemleri başlatılacak.

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınavların 25 Şubat’ta yapılacağı bildirildi. İşte açıklamanın tamamı:

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından online olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilir.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır.

Online(çevrimiçi) sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitesinden paylaşılacaktır.