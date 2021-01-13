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Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri bekleniyor

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AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri bekleniyor
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AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri belirli tarihlerde yapılıyor. Kurumda eğitim gören öğrenciler belirtilen tarihler aralığında işlemlerini tamamlamıyorlar. Sınav tarihinin ertelenmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıt yenileme ile ilgili de açıklama yapıldı. İşte AÖL kayıt yenileme hakkında yapılan açıklama

AÖL kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacağı duyuruldu.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ denildi. Henüz tarihler belli olmadı.

Daha önce yapılan açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

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